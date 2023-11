Marché de Noël du Comité des fêtes Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne Marché de Noël du Comité des fêtes Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Escalquens, 10 décembre 2023, Escalquens. Marché de Noël du Comité des fêtes Dimanche 10 décembre, 10h00 Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Entrée libre Marché de Noël du Comité des fêtes Dimanche 10 décembre 2023 10h-17h, espace J. Cassan et salle de l’Oustal Besoin de faire des dernières emplettes de Noël ou de se faire plaisir ? Le marché de Noël accueille de nombreux stands d’artisans et producteurs. Venez flâner dans les allées et profiter de l’ambiance de fête ! Au programme : Démonstrations (éveil danse, pom pom child, hiphop et k-pop) proposées par la MJC, Défidanse et le club de taekwondo ;

Promenades en calèche

Orgue de barbarie

Circuits de quads

Vente de vin chaud, châtaignes grillées et churros

Atelier de maquillage par l’APIE

Création de décorations de Noël par la FCPE

rencontre avec le Père Noël.

Food trucks et stands de jeux sur place Retrouvez tout le programme des festivités de Noël à Escalquens sur https://www.escalquens.fr/festivites-de-noel-2023/ Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@cdfescalquens.fr »}] [{« link »: « https://www.escalquens.fr/festivites-de-noel-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 marché marché de noël Détails Catégories d’Évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Espace J. Cassan et salle de l'Oustal Adresse Escalquens Ville Escalquens Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace J. Cassan et salle de l'Oustal Escalquens latitude longitude 43.51833;1.562047

Espace J. Cassan et salle de l'Oustal Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/