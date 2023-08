Spectacle « De l’ombre à la lumière » Espace Isabelle de Hainaut Bapaume, 15 septembre 2023, Bapaume.

Spectacle « De l’ombre à Lumière »

Mise en scène d’un Diorama Musical illustrant les années 1935-1945. Succession d’images, de vidéos, de chansons en direct facilitant l’immersion totale dans cette décennie en cinq chapitres mêlant humour, joie, tendresse et parfois gravité.

Tarif : 12 € (12 ans et plus) / 6 € (12 à 18ans) / gratuit (-de 12 ans)

Vendredi à 20h

Proposé par MDH Concept en partenariat avec la Ville de Bapaume

Espace Isabelle de Hainaut Rue de Saint-Quentin – 62450 Bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

