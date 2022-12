Election Miss Sucre Espace Isabelle de Hainaut Bapaume Catégories d’évènement: Bapaume

Pas-de-Calais

Election Miss Sucre Espace Isabelle de Hainaut, 18 mars 2023, Bapaume. Election Miss Sucre Samedi 18 mars 2023, 18h30 Espace Isabelle de Hainaut Avec l’Orchestre Kubiak Espace Isabelle de Hainaut Rue de Saint Quentin Bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France Election Miss Sucre

Avec l’Orchestre Kubiak

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T18:30:00+01:00

2023-03-18T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bapaume, Pas-de-Calais Autres Lieu Espace Isabelle de Hainaut Adresse Rue de Saint Quentin Bapaume Ville Bapaume lieuville Espace Isabelle de Hainaut Bapaume Departement Pas-de-Calais

Espace Isabelle de Hainaut Bapaume Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bapaume/

Election Miss Sucre Espace Isabelle de Hainaut 2023-03-18 was last modified: by Election Miss Sucre Espace Isabelle de Hainaut Espace Isabelle de Hainaut 18 mars 2023 Bapaume Espace Isabelle de Hainaut Bapaume

Bapaume Pas-de-Calais