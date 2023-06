Villes invisibles Espace international Cosmopolis Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Villes invisibles Espace international Cosmopolis Nantes, 18 octobre 2019, Nantes. Villes invisibles 18 octobre – 5 novembre 2019 Espace international Cosmopolis entrée libre et gratuite Exposition photographique dans laquelle trois photographes présentent un travail sur trois sujets différents dans autant de pays européens. Ces reportages photographiques racontent des dynamiques différentes liées au développement du territoire: L’inachevé en Italie, l’inutilisé en Espagne et l’abandonné (friches) en Allemagne. L’intention du projet, loin de vouloir stigmatiser ces pratiques en tant que caractéristiques propres à chaque pays, apporter une réflexion sur certaines questions qui traversent le territoire européen. Espace international Cosmopolis 18 rue scribe à Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

