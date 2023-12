Contes animés « Mélimélombre » Espace intergénérationnel de Dongoxenia Hendaye, 1 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Cette séance proposera une mise en scène de contes pour les petits, avec des silhouettes en papier découpé.

Des histoires renversantes, et des déambulations sens dessus-dessous, pour traverser avec fantaisie paysages et émotions…

(Séance animée par une médiatrice du Service Culture)..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Espace intergénérationnel de Dongoxenia Rue Dongoxenia

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This session will feature storytelling for the little ones, using cut-out paper silhouettes.

Stunning stories, and upside-down strolls through whimsical landscapes and emotions?

(Session led by a mediator from the Service Culture).

En esta sesión se narrarán cuentos para los más pequeños, utilizando siluetas de papel recortadas.

Estas impresionantes historias y paseos al revés les llevarán por un caprichoso viaje a través de paisajes y emociones..

(Sesión dirigida por un mediador del Departamento de Cultura).

In dieser Sitzung wird eine Inszenierung von Märchen für die Kleinen mit Silhouetten aus Papierschnitten vorgeschlagen.

Die Geschichten sind umwerfend, und die Spaziergänge werden auf den Kopf gestellt, um mit Fantasie Landschaften und Emotionen zu durchqueren?

(Die Veranstaltung wird von einer Mediatorin des Kulturdienstes geleitet).

Mise à jour le 2023-11-28 par Hendaye Tourisme & Commerce