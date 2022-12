Rencontre du réseau stéphanois de médiation /inclusion numérique Espace Info Jeunes – La Comète Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Rencontre du réseau stéphanois de médiation /inclusion numérique Espace Info Jeunes – La Comète, 4 mai 2023, Saint-Étienne. Rencontre du réseau stéphanois de médiation /inclusion numérique Jeudi 4 mai 2023, 14h00 Espace Info Jeunes – La Comète

Membres des structures stéphanoises avec EPN / conseillers numériques. Sur invitation.

Retours, partages d’expérience, coordination, projets… Espace Info Jeunes – La Comète 7 avenue Président Émile Loubet 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://zoomacom.net/wiki/?MedNumVSEAgenda »}] Plus d’infos: https://zoomacom.net/wiki/?MedNumVSEAgenda

Contact: Unité Inclusion Numérique, Ville de Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T14:00:00+02:00

2023-05-04T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Espace Info Jeunes - La Comète Adresse 7 avenue Président Émile Loubet 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Espace Info Jeunes - La Comète Saint-Étienne Departement Loire

Espace Info Jeunes - La Comète Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Rencontre du réseau stéphanois de médiation /inclusion numérique Espace Info Jeunes – La Comète 2023-05-04 was last modified: by Rencontre du réseau stéphanois de médiation /inclusion numérique Espace Info Jeunes – La Comète Espace Info Jeunes - La Comète 4 mai 2023 Espace Info Jeunes - La Comète Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire