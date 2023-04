« Clean ton ordi » Espace Info Jeunes – La Comète Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

« Clean ton ordi » Espace Info Jeunes – La Comète, 25 avril 2023, Saint-Étienne. « Clean ton ordi » Mardi 25 avril, 15h00 Espace Info Jeunes – La Comète Jeunes de Saint-Étienne Sainté jeunes est à La Comète Saint-Étienne.

· Saint-Étienne ·

??CLEAN TON ORDI ?

Les écogestes numériques ?

? Aujourd’hui, le numérique correspond à 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde !

Pourtant réduire notre impact numérique n’est pas si compliqué quand on sait comment s’y prendre ! ?

C’est pour ça qu’on te propose un atelier sur les écogestes numériques ???

Organisé par @nabil.promeneurdunet.42 ?

Au programme :

?Réparer plutôt que jeter

?Des fichiers moins polluants

?Une meilleure façon d’imprimer

?Une approche plus réfléchie de sa pratique web

?Limiter la place prise par nos fichiers

? Quand ? Le 25 avril de 15h à 17h

? Où ? A la comète au 7 avenue Président Emile Loubet

? Si cet atelier t’intéresse, inscris-toi sur saintepass.fr c’est gratuit !

?Attention les places sont limitées !

Nous nous réservons un droit de report de l’atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant à cette date ? mais pas d’inquiétude tu seras Espace Info Jeunes – La Comète 7 avenue Président Émile Loubet 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T17:00:00+02:00

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Espace Info Jeunes - La Comète Adresse 7 avenue Président Émile Loubet 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne Departement Loire Lieu Ville Espace Info Jeunes - La Comète Saint-Étienne

Espace Info Jeunes - La Comète Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

« Clean ton ordi » Espace Info Jeunes – La Comète 2023-04-25 was last modified: by « Clean ton ordi » Espace Info Jeunes – La Comète Espace Info Jeunes - La Comète 25 avril 2023 Espace Info Jeunes - La Comète Saint-Étienne saint-étienne

Saint-Étienne Loire