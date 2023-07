MARS RED SKY ● GRANDMA’S ASHES ● DECASIA // Le Réacteur Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

MARS RED SKY ● GRANDMA’S ASHES ● DECASIA // Le Réacteur Samedi 20 janvier 2024, 19h30 Espace Icare 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

MARS RED SKY

D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction… Quasi cinématographique, le son de MARS RED SKY dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock. Sur scène, MARS RED SKY parvient à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée.

GRANDMA’S ASHES

Grandma’s Ashes est un power trio féminin de rock alternatif / progressif. Depuis bientôt 5 ans, le groupe invite à un voyage musical introspectif et transcendant sur les routes de France. Leur premier EP, « The Fates », sorti en janvier 2021 a témoigné d’une vision singulière d’un rock moderne et narratif. Sur les textes sombres, parfois sarcastiques, les voix des trois musiciennes s’entremêlent. Le chant lead, clair et mélodique se sublime au contact d’une instrumentation lourde et millimétrée. S’il constitue une première pièce à l’édifice ou plutôt, à la cathédrale gothique que construit Grandma’s Ashes, le groupe n’a pourtant pas fini de vous incanter.

DECASIA

Sur scène, le trio propose un show immersif et puissant qui vous en met plein la vue ! Le groupe offre un cocktail explosif, empruntant autant aux grands noms du rock psyché qu’à la scène stoner actuelle (All Them Witches, Elder, Colour Haze…) nous montrant ainsi toute la richesse et diversité sonore que ce genre propose ! Après deux EPs ‘‘DECASIA’’ en 2014, puis ‘‘The Lord is Gone’’ en 2017 ; le power trio a sorti son 1er album ‘‘An Endless Feasts for Hyenas’’ le 5 avril 2022 sous le label Heavy PsychSounds.

►Ouverture : 19h00

►Tickets : 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

►Bar sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

