Issy-les-Moulineaux ☕ Petite et grande histoire du café Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 14 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. ☕ Petite et grande histoire du café Jeudi 14 décembre, 10h15 Espace Icare sur inscription, 5€ Longtemps surnommé le « vin des arabes », cette boisson conviviale qui a révolutionné notre quotidien, fera la fortune ou l’infortune de ceux qui tenteront sa culture dans les pays tropicaux.

Son secret est enfermé dans ses grains et se nomme caféine. Cette molécule excite le système nerveux et diminue la sensation de fatigue. Nous consommons 2,25 milliards de tasses chaque jour dans le monde.

De riches anecdotes vous attendent ! 2 autres conférences du cycle : Les champignons : un univers fascinant ! et L'extraordinaire histoire du cacao

Espace Icare
31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux

Maison des Jeunes et de la Culture, l'espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d'Issy-les-Moulineaux. L'Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

