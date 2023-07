TOYBLOÏD ● A VOID ● PYTHIES // Le Réacteur Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 8 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

TOYBLOÏD ● A VOID ● PYTHIES // Le Réacteur Vendredi 8 décembre, 19h30 Espace Icare 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

TOYBLOÏD

Toybloïd, ça tord, ça tape et ça fait mal. Composé de deux front-women et d’un batteur incontrôlable, Toybloïd rajoute le sang et les paillettes à la sueur qui colle déjà sur les murs. Avec un son taillé sur mesure pour le live, les enfants terribles du garage punk délivrent des sets épileptiques, où tension et impulsivité règnent en permanence. Guitares saturées, refrains entêtants, batterie digne d’un rouleau compresseur… Le trio distribue des baffes avec l’intensité d’une baston entre Nirvana et Rihanna.

A VOID

Basé à Londres, A VOID est un trio de grunge. En activité depuis environ 2015 le groupe sillonne les bas-fonds londoniens, sort un EP (Roses As Insides) en 2016 puis un premier album (Awkward And Devastated) en 2018. Marqué par une certaine pandémie le trio DIY prépare en 2022 la sortie de son deuxième long format Dissociation, qui aura le plaisir d’être distribué en vinyle par Rough Trade, en plus d’être produit par Jason Wilson (Senser, Dinosaur Pile-Up, etc).

PYTHIES

Si les oracles de Delphes ne vous parlent pas, peut-être que trois meufs qui chantent pourquoi elles méprisent le patriarcat en gueulant, ça le fera. Si c’est ni l’un, ni l’autre, vous apprécierez quand même pogoter. Porté par des mélodies dissonantes et grunges, Pythies puisent dans toute la culture underground féministe et ésotérique que vous fantasmez.

►Ouverture : 19h00

►Tickets : 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

►Bar sur place

Maison des Jeunes et de la Culture, l'espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d'Issy-les-Moulineaux. L'Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

