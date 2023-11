L’extraordinaire histoire du cacao Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 1 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

L’extraordinaire histoire du cacao Vendredi 1 décembre, 10h15 Espace Icare sur inscription, 5€

Introduit en Europe par les espagnols au XVIe s., le cacao, fut pendant près de trois siècles une denrée mystérieuse. Dans le nord de l’Europe il est considéré comme un aliment réconfortant alors que dans les pays du sud, on le considère comme une friandise.

C’est avec la révolution industrielle du XIXe s., que le précieux breuvage se démocratise et devient commercial. À cette période apparaissent les premières fabriques de chocolat en Europe.

2 autres conférences du cycle : Les champignons : un univers fascinant ! et la Petite et grande histoire du café

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:15:00+01:00 – 2023-12-01T12:00:00+01:00

chocolat conférence