Témoignages en direct et sur scène de jeunes Isséens engagés. Récits illustrés d’actions concrètes qui mettent en lumière le courage, la solidarité et les initiatives de la jeunesse dans de nombreux domaines : service civique, BAFA, Service National Universel, Conseils d’enfants et de jeunes, actions de mémoire, expressions artistiques, recherche scientifique participative… Cette soirée sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec ces jeunes engagés et de se renseigner sur les dispositifs existants qui soutiennent ces initiatives.

Des expériences à partager qui peuvent en nourrir d’autres !

espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

