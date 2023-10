Colloque l’audition de la parole de l’enfant : Pourquoi ? Comment ? et avec qui ? Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 23 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Colloque l’audition de la parole de l’enfant : Pourquoi ? Comment ? et avec qui ? Jeudi 23 novembre, 09h00 Espace Icare Sur inscription

Colloque l’audition de la parole de l’enfant : Pourquoi ? Comment ? et avec qui ?

Journée d’études consacrée à la parole de l’enfant.

Cette journée d’études consacrée à l’écoute de la parole de l’enfant est organisée par l’association Cultures Loisirs Animation de la Ville d’Issy-les-Moulineaux et l’Association Nationale des Auditeurs d’Enfants (LANAE) avec le soutien de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, de la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille, de l’UNICEF, du COFRADE, de la Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine et de l’Espace Icare.

Proposée à l’occasion des Semaines Isséennes des droits des enfants, elle vise à permettre de comprendre les missions de l’auditeur d’enfant et de saisir précisément son mode d’intervention spécifique dans un contexte judiciaire ou non.

Sur inscription

Jeudi 23 novembre 2023 de 9h à 17h30 à l’Espace Icare

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/722809170687?aff=oddtdtcreator »}] Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d’Issy-les-Moulineaux. L’Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:30:00+01:00

CLAVIM SemainesIsséennesdesdroitsdelenfant