Les champignons : un univers fascinant ! Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 16 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Difficile d’imaginer un monde sans champignon. Sans eux plus de pain, de bière, de vin, de fromage ou de chocolat.

Ils nous fournissent de précieux antibiotiques, des vaccins ou des immunosuppresseurs pour les greffes d’organes.

Ils ont cependant leur côté obscur avec certaines espèces pathogènes pour les plantes, les animaux ou l’homme…

2 autres conférences du cycle : L’extraordinaire histoire du cacao et la Petite et grande histoire du café

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T14:15:00+01:00 – 2023-11-16T16:00:00+01:00

