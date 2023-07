KALIKA ● ISIA MARIE // Le Réacteur Espace Icare Issy-les-Moulineaux, 23 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

KALIKA ● ISIA MARIE // Le Réacteur Samedi 23 septembre, 19h30 Espace Icare 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

Vous entendez ce bruit ? Ce mélange explosif de sonorités électroniques et d’hyper pop ? C’est ainsi que KALIKA débarque avec son premier album « Adieu les monstres », disponible le 5 mai. En guerrière pop, elle recrée le chaos de son enfance, s’interroge sur le passage au monde adulte, pour pouvoir mieux dire adieu aux monstres de son passé. Auteure, compositeure, interprète, aux textes bruts empreints de grande chanson française, cette Catherine Ringer des temps modernes affirme sur ce disque des sonorités pop à la production léchée.

ISIA MARIE

Plusieurs groupes au compteur, des premières parties de La Femme ou Nina Hagen, et une grosse envie de tout casser : pour son premier album « L’amante religieuse », Isïa Marie applique à sa pop l’insolence du rock qu’elle aime tant.

Ses compositions visent la pop fédératrice, elle qui a été biberonnée à Britney Spears, Avril Lavigne, No Doubt ou, plus récemment, l’éclectique Blurryface de Twenty One Pilots, tout en faisant preuve d’une maîtrise érudite et sans faille de sa fidèle guitare. Une mante religieuse croqueuse mais sensible, qui a trouvé dans une carrière parallèle de comédienne de voix off un moyen de se sentir complètement libérée en musique. A savoir se confier sans filtre dans des chansons qu’elle compose, écrit ou co-écrit, arrange et produit, et enfin assumer qui elle est : une grande gueule pop, dont la guitare et l’esprit s’égareront toujours du côté des rebelles.

►Ouverture : 19h00

►Tickets : 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

►Bar sur place

Maison des Jeunes et de la Culture, l'espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d'Issy-les-Moulineaux. L'Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

2023-09-23T19:30:00+02:00 – 2023-09-23T22:30:00+02:00

