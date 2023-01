MADELEINEJeune autrice-compositrice de la pop française, Madeleine partage la musique et la scène avec quatre instruments : l’alto, le ukulélé, la guitare et le synthé. Avec plus de 40 concerts, cette chanteuse isséenne a notamment assuré les premières parties de Benjamin Biolay, Bénabar et Flavia Coelho. Après la sortie de son premier EP “Tout ce qui reste inexpliqué“ en mars 2020 et de clips “Ça va passer“ et “C’est ça l’amour“, Madeleine revient avec un nouvel opus « À l’encre sympathique. Elle nous le présente sur scène spécialement !

SOLAL ROUBINE

Baigné dans la musique dès son plus jeune âge grâce à une famille de musiciens, Solal Roubine originaire des Hauts-de-Seine ressemble à un véritable personnage de bande dessinée ; oscillant entre un clown sensible et un loser romantique, c’est l’anti-héros d’une nouvelle pop ultra fraîche.

La chanson française se redécouvre insolente et profondément authentique avec Solal Roubine sur sa Pop Indie aux influences Neo-soul.

Il signe sur Le Label PIAS en 2021, avec déja un premier single « La vie » qui a fait une entrée remarquée sur toutes les plus grosses playlist de streaming. Une pop rétro et blasée pleine d’auto-dérision des textes dont la sincérité frappe à la première écoute, voila comment est souvent qualifié ce premier EP signé Solal Roubine.

► https://www.facebook.com/thegreatoldones

► https://www.youtube.com/@solalroubine4598

——————————————————————–

►Ouverture : 19h00

►Tickets : 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

►Bar sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T19:30:00+02:00

2023-06-24T23:00:00+02:00