Le Réacteur présente FAMILY AFFAIR feat. YAROL POUPAUD, vendredi 12 mai 2023 à l’Espace Icare !

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d’Issy-les-Moulineaux. L’Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

Le grand ambassadeur du rock’n’roll en France, Yarol Poupaud, sera l’invité de Family Affair au RéacteuR. Guitar Hero de renommée nationale, on le connaît pour avoir joué au sein d’FFF, être à l’origine du mouvement des BB rockers, à la direction musicale et aux côtés de Johnny Hallyday sur scène, et depuis quelques années, au service de son projet solo. La fusion des deux univers promet d’être électrique !

« La légende dit que les sorciers célébraient la vie en la dansant et la chantant, exécutant ce rituel du soir jusqu’au petit matin. Les voisins s’en offusquant, ces derniers furent chassés de toutes parts… Après des siècles de silence, six rescapés se retrouvèrent et décidèrent de remettre ces pratiques occultes au goût du jour… Family Affair jusqu’au bout de la nuit ! » Oscillant de la Motown, aux grands classiques rythm & blues, le groupe appelle à rallier le funk à ses racines blues, réjouissant !

