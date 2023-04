INVITATION THEATRE : « J’AI COURU COMME DANS UN RÊVE » espace Icare Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

INVITATION THEATRE : « J’AI COURU COMME DANS UN RÊVE » espace Icare, 13 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. INVITATION THEATRE : « J’AI COURU COMME DANS UN RÊVE » Jeudi 13 avril, 20h00 espace Icare Entrée à prix libre [INVITATION THEATRE – Espace Icare Issy les Moulineaux] C’est l’histoire de Martin qui apprend que ses jours sont comptés. Tout à coup, pour lui et sa famille, la vie devient une urgence, une course folle entre rêves et réalité. Il rencontre Féodor, l’auteur de sa vie…

L’histoire de Martin est dramatique; et pourtant ce spectacle est une véritable fête du théâtre, de la vie. Le Collectif Les Sans Lendemain y pratique un théâtre vif, pédagogique, engagé, absurde se jouant de ses multiples formes : on y croise aussi bien le vaudeville de Feydeau que les sorcières de Macbeth; ou encore le théâtre de tréteaux. Pour cette seconde création, Les Sans Lendemain sont accompagnés chaque soir, en live, du groupe Tranquille Le Chat (TLC) qui distille le délicieux rock générationnel des années 90. “J’ai couru comme dans un rêve” confronte nos promesses de jeunesse, nos utopies d’hier, à la vraie vie, à la crainte de l’état du monde que nous laissons derrière nous, à nos engagements qui sont autant de combats à venir. Joyeusement. Avec fougue, rires et larmes. Parce que le sublime est partout. D’après une création de la Cie LES SANS COU – Mise en scène : Valentine ROY.

Dans le cadre des 16ième rencontres d'Issy et d'ailleurs. espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux

