TREMPLIN SOJAM – 1ère sélection Espace Icare, 11 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Entrée libre

1ère sélection du TREMPLIN SOJAM à l’Espace Icare ! handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap intellectuel mi;pi;vi;ii

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d’Issy-les-Moulineaux. L’Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

4e Tremplin SoJam, le conservatoire Issy-Vanves et le Réacteur s’associent pour coordonner le Tremplin SoJam. L’idée est simple : fédérer les différents lieux de musique du territoire et dénicher ses talents. Ouvert à tous les groupes, musiciens, chanteurs, auteurs-compositeurs issus du territoire GPSO, il offre au lauréat une programmation en 1epartie d’un concert professionnel, l’enregistrement d’un 5 titres et une résidence organisée par le conservatoire Issy-Vanves et le Réacteur. Lors de la finale, 3 groupes seront sélectionnés pour participer sur la grande scène dela fête de la musique, mercredi 21 juin.

Renseignements et inscription par email à tremplinsojam@gmail.com,

Par téléphone au 06 07 36 58 25, sur www.seineouest.fr et www.lereacteur.fr

INFORMATIONS REQUISES

• Nom du groupe, style musical, ville de référence, concerts passés et à venir

• Noms, prénoms, instruments et âges des musiciens

• Nom, prénom, téléphone, email et adresse du référent du groupe

• Biographie du groupe en 10 lignes maximum (histoire, influences musicales, thèmes des morceaux, ou toute information que vous jugerez utile de porter à l’attention du jury)

• 2 photos en bonne résolution (minimum 1Mo) + liens vers 3 morceaux maximum (site Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Bandcamp, soundCloud…)

► Ouverture : 19h00

► Tickets : Entrée libre



Benjamin Genet