À la demande de la production, le concert est reporté au vendredi 10 mars. We Hate You Please Die, initialement prévu sur cette l’affiche, doit malheureusement annuler sa présence en raison d’un changement de line-up.

JOHNNY MAFIA

Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Et en deux albums et près de 250 concerts, a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui n’en finit plus de surprendre. Après un second album « Princes de l’amour » enregistré par Jim Diamond (The White Stripes), le groupe sort leur 3e album « Sentimental » chez Howlin’ Banana Records.

► https://www.facebook.com/johnnymafiagroupe

► https://www.youtube.com/user/MrJohnnymafia

TRUCKKS

Imprévisibles et jusqu’au-boutistes, tRuckks ont déjà posé amplis et pédales aux Inouïs du Printemps de Bourges, aux Eurockéennes de Belfort ou encore à l’Impetus Festival, partageant la scène avec l’une de leurs plus grosses influences : Metz. Avec leur nouvel EP, Autophage, ils n’ont plus qu’un objectif : tout écraser. Et c’est vraiment pas la peine de trouver refuge sur la bande d’arrêt d’urgence, vous n’y échapperez pas. » Clément Duboscq (FIP, New Noise)

► https://www.facebook.com/tRuckksBand.fr

► https://www.youtube.com/channel/UC-gcr8mzFRivvf7xIkbXa2A

TALES OFF

Quelque part entre une bouffée d’Aerosmith et le goudron d’un Black Sabbath, entre les spotlights d’un Led Zeppelin et des coups de Guns’n Roses, il y a Tales Off.

Né dans les entrailles de Pigalle, le quatuor parisien aurait adoré avoir vingt ans en 1980. À travers un rock clair-obscur, il nous brosse le portrait d’anti-héros et de gueules cassées pour nourrir une mythologie urbaine.

Brut, puissant et bruyant, le groupe prépare la sortie de son album, le 16 mars 2023.

► https://www.facebook.com/TalesOff

► https://www.youtube.com/@TalesOff

——————————————————————–

►Ouverture : 19h00

►Tickets : 10/12€ en prévente – 13/15€ sur place

►Bar sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:30:00+01:00

2023-03-10T23:00:00+01:00