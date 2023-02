Soirée « Solidarité avec l’Ukraine » Espace Icare, 14 février 2023, Issy-les-Moulineaux.

Soirée « Solidarité avec l’Ukraine » Mardi 14 février, 18h30 Espace Icare

Un an après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une soirée spéciale pour remercier les Isséens pour leur générosité et rappeler aux ukrainiens notre soutien pour restaurer la paix.

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France

Le 24 février 2022 a marqué le début de l’invasion Russe en Ukraine, aux portes de l’Europe. Les Isséens se sont rapidement mobilisés pour mettre en place une véritable chaine de solidarité avec notamment la création d’un centre de collecte de dons qui a permis d’envoyer en Ukraine des centaines de tonnes de vivres. Plus de 40 bénévoles Isséens se sont portés volontaires pour aider à collecter des dons.

L’élan de générosité des Isséens a permis de collecter 635kg de Vêtements, 325kg de dons logistiques, 1,5 tonne de produits d’hygiène et 250kg de produits de premiers secours qui ont pu être acheminés grâce à l’association Aide Civils Ukrainiens jusque dans le zones en guerre en Ukraine. Vingt-deux familles ukrainiennes ont été accueillies dans des familles isséennes depuis et 19 enfants sont scolarisés à Issy. Les familles sont aujourd’hui parfaitement intégrées au sein de la ville, et aident à leur tour leurs compatriotes, avec l’espoir de retrouver leur pays le plus vite possible. Un an après le début de cette guerre, nous vous proposons une soirée spéciale pour remercier les Isséens pour leur générosité et rappeler aux ukrainiens notre soutien pour restaurer la paix.

Elle se déroulera mardi 14 février, de 18h30 à 22h00, à l’espace Icare – 31 Bd Gambetta à Issy-les-Moulineaux.

Déroulement de la soirée

18H30 Arrivée des invités

Discours d’André SANTINI, Ancien Ministre, Maire d’Issy-les-Moulineaux

Discours du Ministre Conseiller de l’Ambassade Kostiantyn ABLAZOV

18h45 Concert au Trombone joué par un des membres d’une famille de réfugiés Ukrainiens hébergée à Issy-les-Moulineaux et son groupe, étudiants au conservatoire Régional de Paris.

19h00 Projection du film documentaire « Maison Perdue » sur l’histoire des personnes dont les maisons ont été détruites par les occupants russes , réalisé par l’Association des Producteurs Ukrainiens (APU).

Traduction française réalisée par l’association “Portail de l’Ukraine”.

20h00 Echange sur la Guerre en Ukraine : Quel scénario pour 2023 ?

– Faits historiques – Vue d’ensemble du problème – Pourquoi en sommes nous là ? – Jacques FAURE, ancien ambassadeur de France à Kiev et co-Président du groupe de Minsk à l’OCDE

– Bilan à date (Humain, matériel, économique…) – Kostiantyn KOSHLENKO, Ministre ukrainien de la transformation digitale

– Les pays d’Europe face à la Guerre – Iryna DMYTRYCHYN, responsable des études ukrainiennes à l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)

– La situation en Russie – Galia ACKERMAN, historienne et écrivaine, spécialiste de la Russie post-soviétique,

– Où on est la mobilisation et qu’en sera-t-il demain ? – Aline LEBAIL-KREMER, journaliste, Co-fondatrice du mouvement de soutien aux Ukrainiens #StandWithUkraine,

21H30 Cocktail Dinatoire autour d’une exposition de Monsieur Hervé Champollion et chant jeunes réfugiés ukrainiens.

Exposition des photos du photographe Hervé Champollion.



