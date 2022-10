ZAHO DE SAZAGAN ● CAROLE PELÉ // Le Réacteur Espace Icare, 26 novembre 2022, Issy-les-Moulineaux.

ZAHO DE SAZAGAN ● CAROLE PELÉ // Le Réacteur Samedi 26 novembre, 19h00 Espace Icare

8/10€ en prévente – 10/12€ sur place

Le Réacteur présente ZAHO DE SAZAGAN et CAROLE PELÉ, samedi 26 novembre 2022 à l’Espace Icare i handicap visuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap intellectuel vi;pi;mi;ii

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France