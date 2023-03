Rencontrer sa voix, se rencontrer soi Espace Huna Créon Catégories d’Évènement: Créon

Gironde

Rencontrer sa voix, se rencontrer soi Espace Huna, 9 mai 2023, Créon. Rencontrer sa voix, se rencontrer soi Mardi 9 mai, 19h30 Espace Huna 30 euros Avec Barboka (thérapeute, musicienne) et Marine Ciana (musicienne, professeure, intervenante – Atelier Acoustique)

********

********

Cet atelier est un temps pour toi, à la rencontre de ta voix.

Cette voix avec laquelle tu communiques quotidiennement sans faire attention à elle.

Et si cette fois, tu t’offrais un moment de rencontre en conscience avec cette voix qui habite ta gorge, qui véhicule les sons de ton être.

Un atelier où nous te proposerons de tisser avec ta voix, pour toi, et avec les autres.

Créer collectivement, libérer le son. Nous évoluerons au travers d’exercices de respiration, d’échauffement. Nous nous amuserons avec nos voix pour créer des bourdons, se détacher, s’envoler. Se rencontrer.

Découvrir les sons qui nous habitent et qui demandent à sortir. Observer les harmoniques.

Vivre des cercles de sons et de chant intuitif.

Au cœur de tout ça, le partage, la parole. Lâchons prise sur nos “a priori”, sur nos attentes, sur nos jugements, et rencontrons nous par nos vibrations.

Pour chaque atelier, nous te proposerons un thème différent à explorer avec le groupe.

Les ateliers sont indépendants les uns des autres. SUR INSCRIPTION :

https://forms.gle/EHpwtmbgVJ5iFhMT6 Pour toute question: n’hésitez pas à nous contacter par email barbokasoins@gmail.com ou par téléphone:

Barboka: 06 61 32 02 45

Marine : 06 75 27 64 78

*******

Places limitées.

(6 pers minimum pour maintenir l’atelier)

*******

Tarif: 30 euros.

Acompte de 15 euros à régler lors de l’inscription.

En cas d’annulation à moins de 48h en avance, aucun remboursement ne sera effectué (sauf covid sur justificatif). Espace Huna 39 boulevard de verdun, 33670 créon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/EHpwtmbgVJ5iFhMT6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/EHpwtmbgVJ5iFhMT6 »}, {« link »: « mailto:barbokasoins@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T19:30:00+02:00 – 2023-05-09T22:30:00+02:00

2023-05-09T19:30:00+02:00 – 2023-05-09T22:30:00+02:00 voix chant barboka

Détails Catégories d’Évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Espace Huna Adresse 39 boulevard de verdun, 33670 créon Ville Créon Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Espace Huna Créon

Espace Huna Créon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creon/

Rencontrer sa voix, se rencontrer soi Espace Huna 2023-05-09 was last modified: by Rencontrer sa voix, se rencontrer soi Espace Huna Espace Huna 9 mai 2023 Créon Espace Huna Créon

Créon Gironde