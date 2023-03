Cercle de Femmes: Respecter ses limites et s’ouvrir à la joie Espace Huna Créon Catégories d’Évènement: Créon

Gironde

Cercle de Femmes: Respecter ses limites et s’ouvrir à la joie Espace Huna, 16 mars 2023, Créon. Cercle de Femmes: Respecter ses limites et s’ouvrir à la joie Jeudi 16 mars, 19h30 Espace Huna 30 euros « S’aider de la force des autres femmes pour se découvrir soi-même » (Jamie Sams).

Se retrouver entre femmes, dans un espace bienveillant de sororité, échanger par la parole, le chant, ou encore le corps.

Libérer sa féminité, se libérer. Oser être femme, s’incarner pleinement soi.

Contribuer ensemble à l’évolution de chacune. En ce jour proche de l’équinoxe de printemps, je te propose de nous réunir pour expérimenter le temps d’une soirée, la sororité qui est présente entre femmes.

Cet équinoxe t’invite, à l’image du bourgeon, à te découvrir tout en respectant tes limites. Rester attentive pour ne pas tout donner de toi. Ressentir tes potentiels, nourrir ton intériorité, te respecter dans ce que tu te prépare à ouvrir au monde. Avec Amour (pout toi) et Joie. Le thème de ce cercle sera de sortir du schéma sacrificiel que les femmes peuvent nourrir avec les pressions des attentes (des proches, sociétal). Découvrir tes limites, et apprendre à les respecter, pour Te respecter toi-même. Cet espace d’Amour de soi, ouvre un espace de Joie. Si tu sens que tu as besoin de venir te libérer, de te respecter, de t’ouvrir à la joie, alors ce cercle est pour toi. ***********************************

Lors des cercles de femmes, je vous guide autour d’un thème, différent à chaque fois.

Dans un premier temps, nous échangeons oralement sur ce thème. Puis je vous accompagne avec plusieurs pratiques.

Parfois je vous proposerai un mantra, à découvrir et scander ensemble, toujours en lien avec le thème du cercle. Ou encore un mudra (yoga des doigts), pour débloquer ou faire circuler des énergies. Cela peut aussi prendre la forme de rituels.

Souvent je guide un voyage méditatif que j’ai créé pour le cercle.

Et nous chantons spontanément afin de libérer les énergies bloquées. Bien sûr à la fin, vous pourrez tirer une carte oracle pour obtenir un message de vos guides.

ATTENTION: 8 PLACES MAXIMUM. RESERVATION OBLIGATOIRE VIA CE LIEN:

https://forms.gle/sCYuo4Dtmqm4iAnr6

Tarif : 30 euros

Règlement de 20 euros à l’inscription.

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf sur présentation de justificatif « cause majeure » (covid, etc.).

Si c’est trop compliqué par rapport à ta situation financière.

Mon tel si besoin 06 61 32 02 45, barbokasoins@gmail.com Espace Huna 39 boulevard de verdun, 33670 créon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/sCYuo4Dtmqm4iAnr6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/sCYuo4Dtmqm4iAnr6 »}, {« link »: « mailto:barbokasoins@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T19:30:00+01:00 – 2023-03-16T22:30:00+01:00

