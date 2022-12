Cycle, Cercle de rêveuses et rêveurs Espace Huna Créon Catégories d’évènement: Créon

Le monde du rêve est une porte d’accès à notre compréhension de nous-même et du monde. Espace Huna 39 boulevard de verdun, 33670 créon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://forms.gle/Qv8vNw8dwC9wt6Ph8 »}] Les rêves te fascinent. À la fois tu sens le potentiel de tes rêves et à la fois ils te paraissent absurdes, indéchiffrables.

Le monde du rêve est une porte d’accès à notre compréhension de nous-même et du monde.

Les rêves offrent un espace d’exploration infini pour cheminer vers soi. Te relier à tes rêves te permet d’accèder à leurs ressources infinies de guidance, d’inspiration, de guérison, etc. Je te propose un cycle de cercles mixtes mensuel sur 8 mois pour explorer ensemble les potentiels du rêve. ** Pouruoi 8 mois ? ** Le chiffre 8 est symbole de l’infini.

Il est aussi symbole de l’unité, l’union entre spirituel et matière, incarnation de ce que l’on est profondément.

Le nouveau cycle qui débute.

Pour moi le chiffre 8 représente l’accès à soi. ** Déroulé et outils** Ces cercles se dérouleront dans un environnement accueillant et bienveillant.

La confidentialité est de mise pour tout ce qui se dit et se vit lors de ces cercles. C’est un espace sécuritaire.

Au fil des cercles, je te donnerai des clés pour intégrer tes rêves dans ton quotidien. Je te transmettrai comment :

– Tenir un carnet de rêve

– Apprendre la prise de note rapide suite à un rêve

– Ramener les éléments essentiels de tes rêves

– Renouer avec tes rêves nocturnes

– Expérimenter le rêve lucide au rythme du tambour

– Orienter ton rêve pour obtenir une guidance pour t’accompagner dans tes décisions futures

– Décrypter les codes du langage de tes rêves

– Retourner dans tes rêves et ceux des autres

-Sortir d’un cycle de cauchemars ou rêves récurrents

– Libérer des mémoires du passé

– Faire des rêves de guérison

– Travailler avec un binôme de rêve pour s’accompagner mutuellement et y voir plus clair

– Mettre en lumière tes aptitudes ** La régularité et l’engagement sont importants ** Oeuvrer avec ses rêves demande une certaine rigueur et de l’engagement personnel.

Votre engagement se fait dans la participation aux cercles mais aussi l’exploration des outils entre les cercles.

Rêver en groupe, avec et pour le groupe permet de renouer avec la puissance du rêve. Dans de nombreuses traditions, le rêve est une clé pour accompagner la tribu au quotidien dans ces décisions, ce qui l’attend, etc.

Participer à un cycle de cercle de rêves, c’est ouvrir la puissance de ce canal. ** Un groupe Facebook privé ** est créé pour que vous puissiez continuer d’échanger et partager vos expériences entre les cercles. ** DATES ET ORGANISATION** Le cercle aura lieu le troisième mardi de chaue mois (à une exception près en juillet), à 19h30, à Créon, au 39 boulevard de verdun, 33670 créon.

– 21 Février

– 21 Mars

– 18 avril

– 16 mai

– 20 juin

-11 juillet

– 15 août

– 19 septembre Au fil des cercles j’adapte le contenu à l’évolution du groupe. **LIEU* À l’espace HUNA, dans une magnifique salle au coeur de créon, au 39 boulevard de verdun, 33670 Créon. **8 PLACES UNIQUEMENT ** LE CERCLE NE POURRA EXISTER QU’À PARTIR DE 8 INSCRITS.

S’inscrire au premier cercle, c’est s’engager sur les 8. Tarif par cercle : 40 euros Thérapeute bienvenu, les rêves sont un superbe outil pour accompagner vos clients à trouver les clés de leur guérison. POUR S’INSCRIRE Me͟r͟c͟i͟ ͟d͟e͟ ͟r͟e͟m͟p͟l͟i͟r͟ ͟l͟e͟ ͟f͟o͟r͟m͟u͟l͟a͟i͟r͟e͟ ͟e͟n͟ ͟c͟l͟i͟q͟u͟a͟n͟t͟ ͟s͟u͟r͟ ͟l͟e͟ ͟l͟i͟e͟n͟ ͟s͟u͟i͟v͟a͟n͟t͟:͟

https://forms.gle/Qv8vNw8dwC9wt6Ph8

Afin de concrétiser votre engagement, vous devrez fournir un ou plusieurs chèques (qui seront encaissés en différé) lors du premier cercle.

