Cet évènement est passé Visites accompagnées du Village Patrimoine© de Vieil-Hesdin Espace historique du Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Vieil-Hesdin Visites accompagnées du Village Patrimoine© de Vieil-Hesdin Espace historique du Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin, 16 septembre 2023, Vieil-Hesdin. Visites accompagnées du Village Patrimoine© de Vieil-Hesdin 16 et 17 septembre Espace historique du Vieil-Hesdin 5€/pers. Gratuité pour les moins de 12 ans. Découverte de l’église, du métier de carrier, du couvent des Soeurs Noires, de la place. Départ à 14h30. Espace historique du Vieil-Hesdin 13bis, rue d’Hesdin 62770 Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin 62770 Pas-de-Calais https://www.levieilhesdin.org/fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 © Ronald Piclin Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Vieil-Hesdin Autres Lieu Espace historique du Vieil-Hesdin Adresse 13bis, rue d'Hesdin 62770 Vieil-Hesdin Ville Vieil-Hesdin Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Espace historique du Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin latitude longitude 50.35327;2.106879

Espace historique du Vieil-Hesdin Vieil-Hesdin Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieil-hesdin/