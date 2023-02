Démonstrations de tissage d’étoffes et de galons Espace Histoire de Laines, 27 mars 2023, Felletin.

Présentation de techniques traditionnelles de tissage et de passementerie, découverte des coulisses de la création

Espace Histoire de Laines 6 route d’Aubusson 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Entre recherche et création, L’Echoppe de la Noctambule propose une immersion dans un savoir-faire ancien, le tissage. Connu depuis bien longtemps, le principe du tissage est toujours resté le même : des fils qui s’entrecroisent. Avec le temps, ce sont les métiers à tisser qui ont évolué pour s’adapter à une production industrialisée. Mais peu importe l’outil, la technique, depuis des millénaires, consiste à croiser des fils de chaîne et de trame avec une certaine densité, un choix de matières et de couleurs.

Le tissage aux cartes est un savoir-faire ancestral où il est question de fils qui s’entrecroisent. Cette technique permet de tisser du galon, une bande de petite largeur qui a toujours été présente au quotidien, qu’elle soit décorative ou purement fonctionnelle. Ces bandes ultra solides servent en tant que sangles, bandoulières, attaches, passements ornementaux dans l’ameublement ou l’habillement. Par rapport au tissage plus traditionnel, cette technique nécessite peu de matériel : la trame est enroulée autour d’une navette, les fils de chaîne sont passés dans des cartes perforées et la tension de l’ouvrage est donnée par deux points fixes. Le tissage aux cartes est en quelque sorte l’ancêtre nomade des métiers à mécanique Jacquard, une invention qui permet de sélectionner chaque fil individuellement pour créer des motifs façonnés.

Parmi les innombrables étoffes qui sont tissées depuis la nuit des temps, le tartan est aussi un savoir-faire qui s’inscrit dans l’Histoire. Popularisé par les peuples celtes puis les clans écossais, le tissu à carreaux a en réalité des origines bien plus lointaines. Encore aujourd’hui, ses caractéristiques sont identiques : des fils de laine teintés dans la masse, des lignes horizontales et verticales de multiples couleurs entrecroisées pour créer un motif appelé « sett ». La façon dont les fils vont s’agencer est déterminée par l’armure, souvent un sergé formant des diagonales. La création du motif consiste à répéter une séquence dans le sens chaîne et trame. Le travail de la couleur et de l’harmonie est très important. Lorsque deux couleurs se rencontrent, une nouvelle apparaît, les combinaisons sont presque infinies. The Scottish Register of Tartans en est la preuve et permet de comprendre toutes les possibilités du tartan.

De nombreux métiers artisanaux ont traversé les époques. Souvent, ils ont évolué, les outils ont été modifiés, les techniques se sont perfectionnées. Parfois, tout a changé, le métier a suivi l’innovation, l’industrialisation, la commercialisation à grande échelle. Mais s’il y a bien une chose qui a toujours été recherchée, c’est l’esthétique. Le beau se nichera aussi bien dans un costume d’apparat que dans un simple vêtement de tous les jours. Une pièce tissée pourra être harmonieuse, tant dans les matières qui la composent, les couleurs qui lui donnent son éclat ou grâce à une certaine sobriété relevée par des finitions raffinées. Ces métiers d’art, que seule la main peut maîtriser, nous offrent de l’émerveillement au quotidien.

Cette année, L’Echoppe de la Noctambule sera en démonstrations dans trois lieux, du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023 :

– Galerie Jabert, 4 Grande rue, 23200 Aubusson / lundi de 11h00 à 19h00 / Tissage de galons aux cartes

– Espace Histoire de Laines, géré par l’association Felletin Patrimoine Environnement, 6 route d’Aubusson, 23500 Felletin / mardi, mercredi et jeudi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 / Tissage d’étoffes sur grand métier à bras

– Atelier-boutique Tissage de laine et dentelle de bois, 67 rue Vieille, 23200 Aubusson / mardi, mercredi et jeudi de 18h00 à 19h00, vendredi de 17h00 à 19h00, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00 / Tissage de galons aux cartes et tissage d’étoffes sur métier traditionnel



