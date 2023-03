A la découverte des émotions Espace Herbauges Les Herbiers Catégories d’Évènement: Les Herbiers

Vendée

A la découverte des émotions Espace Herbauges, 25 mars 2023, Les Herbiers. A la découverte des émotions Samedi 25 mars, 10h00, 15h30 Espace Herbauges O2 LES HERBIERS place le développement des enfants au cœur de ses priorités et devient donc ce mois-ci, partenaire officiel d’un événement majeur : La fête des bébés.

Une journée pour les 0 – 6 ans à la découverte des émotions. Espace Herbauges 6 Rue des Bains Douches, 85500 Les Herbiers Les Herbiers 85500 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:00:00+01:00

2023-03-25T15:30:00+01:00 – 2023-03-25T18:30:00+01:00

