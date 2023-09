Cet évènement est passé Créativité numérique Espace Henri Matisse Creil Catégories d’Évènement: Creil

Oise Créativité numérique Espace Henri Matisse Creil, 21 septembre 2023, Creil. Créativité numérique Jeudi 21 septembre, 15h30 Espace Henri Matisse Entree libre. Espace Henri Matisse 101-119 Rue Jean-Baptiste Carpeaux, 60100 Creil Creil 60100 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T15:30:00+02:00 – 2023-09-21T17:00:00+02:00

2023-09-21T15:30:00+02:00 – 2023-09-21T17:00:00+02:00 Scan 3D_Aurore_ par Valentin Détails Catégories d’Évènement: Creil, Oise Autres Lieu Espace Henri Matisse Adresse 101-119 Rue Jean-Baptiste Carpeaux, 60100 Creil Ville Creil Departement Oise Lieu Ville Espace Henri Matisse Creil latitude longitude 49.260504;2.484738

Espace Henri Matisse Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/