Espace Henri Loux Vaisselle traditionnelle alsacienne Gerstheim, 2 janvier 2022, Gerstheim.

Espace Henri Loux Vaisselle traditionnelle alsacienne Gerstheim

2022-01-02 – 2022-04-14

Gerstheim Bas-Rhin Gerstheim

La commune de Gerstheim a aménagé un espace dédié à la mise en valeur de son extraordinaire collection de vaisselle Henri LOUX, peintre célèbre pour ses illustrations du fameux service dit Obernai. Ses peintures et aquarelles représentent surtout des scènes campagnardes et villageoises typiques de l’Alsace vers 1900. Quelques 150 pièces de vaisselle sont exposées dans 5 vitrines, quelques unes rares ou uniques. Grâce à des audioguides (français) marchez sur les traces d’Henri Loux et ne manquez aucun détail de l’exposition.

Voici un espace dédié à la mise en valeur de l’extraordinaire collection de vaisselle Henri LOUX, peintre célèbre pour ses illustrations du fameux service dit Obernai.

+33 3 88 98 30 20

La commune de Gerstheim a aménagé un espace dédié à la mise en valeur de son extraordinaire collection de vaisselle Henri LOUX, peintre célèbre pour ses illustrations du fameux service dit Obernai. Ses peintures et aquarelles représentent surtout des scènes campagnardes et villageoises typiques de l’Alsace vers 1900. Quelques 150 pièces de vaisselle sont exposées dans 5 vitrines, quelques unes rares ou uniques. Grâce à des audioguides (français) marchez sur les traces d’Henri Loux et ne manquez aucun détail de l’exposition.

Gerstheim

dernière mise à jour : 2022-03-23 par