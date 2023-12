Concert de jazz avec Ana Carla Maza Espace Henri Emmanuelli Mugron Catégories d’Évènement: Landes

Mugron Concert de jazz avec Ana Carla Maza Espace Henri Emmanuelli Mugron, 13 avril 2024, Mugron. Mugron Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00 Assistez à un concert jazz aux couleurs cubaines avec Ana Carla Maza, jeune violoncelliste et chanteuse internationale. Elle combine le jazz la musique brésilienne, argentine et péruvienne en faisant ses propres compositions ! Un vrai régal pour les oreilles ! Profitez du tarif prévente à 20€ au lieu de 25€ jusqu’au 1er février 2024 !.

Assistez à un concert jazz aux couleurs cubaines avec Ana Carla Maza, jeune violoncelliste et chanteuse internationale. Elle combine le jazz la musique brésilienne, argentine et péruvienne en faisant ses propres compositions ! Un vrai régal pour les oreilles ! Profitez du tarif prévente à 20€ au lieu de 25€ jusqu’au 1er février 2024 !

Assistez à un concert jazz aux couleurs cubaines avec Ana Carla Maza, jeune violoncelliste et chanteuse internationale. Elle combine le jazz la musique brésilienne, argentine et péruvienne en faisant ses propres compositions ! Un vrai régal pour les oreilles ! Profitez du tarif prévente à 20€ au lieu de 25€ jusqu’au 1er février 2024 ! EUR.

Espace Henri Emmanuelli avenue Carnot

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Terres de Chalosse Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mugron Autres Code postal 40250 Lieu Espace Henri Emmanuelli Adresse Espace Henri Emmanuelli avenue Carnot Ville Mugron Departement Landes Lieu Ville Espace Henri Emmanuelli Mugron Latitude 43.749283 Longitude -0.749572 latitude longitude 43.749283;-0.749572

Espace Henri Emmanuelli Mugron Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mugron/