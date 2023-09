Espace Henri Boëz – le musée esquissé Espace Henri Boëz – le musée esquissé Maubeuge, 16 septembre 2023, Maubeuge.

En attendant la réouverture officielle du musée, l’espace de préfiguration vous invite à découvrir la longue histoire du musée et de ses œuvres. Venez découvrir tableaux, sculptures et arts graphiques restaurés spécialement pour l’occasion ainsi que les nouvelles acquisitions du musée !

Espace Henri Boëz – le musée esquissé 3 rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France +33327629283 https://lamallemaubeugeoise.fr/ https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-Henri-Bo%C3%ABz/100095385588918/ Parking place de la Concorde et rue de l'Hospice, place PMR dans la cour du Pôle Laffite; accessible par les lignes de bus B et C, arrêt Roosevelt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

