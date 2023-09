Inauguration de l’espace Henri Boez – le musée esquissé Espace Henri Boëz – le musée esquissé Maubeuge, 15 septembre 2023, Maubeuge.

Inauguration de l’espace Henri Boez – le musée esquissé Vendredi 15 septembre, 19h00 Espace Henri Boëz – le musée esquissé Entrée libre et gratuite.

Au cœur du pôle culturel Henri Laffite, l’espace de préfiguration Henri Boëz ouvre ses portes pour la première fois, le vendredi 15 septembre 2023. En sommeil depuis 30 ans, le musée présente une centaine d’œuvres de ses collections, accompagnées d’une exposition temporaire sur le peintre Martial Leroux (1886-1959), « le plus flamand des peintres français ».

Espace Henri Boëz – le musée esquissé 3 rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France +33327629283 https://lamallemaubeugeoise.fr/ https://www.facebook.com/people/Mus%C3%A9e-Henri-Bo%C3%ABz/100095385588918/ En attendant la réouverture officielle du musée, l’espace de préfiguration Henri Boëz vous invite à découvrir la longue histoire du musée et de ses œuvres. Venez découvrir tableaux, sculptures et arts graphiques au rez-de-chaussé du Pôle Lafitte ! Parking place de la Concorde et rue de l’Hospice, place PMR dans la cour du Pôle Laffite; accessible par les lignes de bus B et C, arrêt Roosevelt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

Ville de Maubeuge