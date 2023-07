Découverte de l’ancien site industriel des vélos Helyett Espace Helyett – l’Arcatène chemin de la levée Sully-sur-Loire, 16 septembre 2023, Sully-sur-Loire.

Un lieu mythique pour ce nouvel espace de visite dédié à la moto et à la bicyclette du nom d’une héroïne d’opérette : Helyett. Découvrez l’antre d’un collectionneur passionné de la marque centenaire qui plus est, le berceau originel de la petite reine qui fit naître de grands champions olympiques légendaires. L’emblématique et ancienne manufacture, en sous-sol, sera exceptionnellement ouverte : un lieu chargé d’histoire et de valeurs industrielles à découvrir.

Espace Helyett – l’Arcatène chemin de la levée Chemin de la Levée 4560 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire 0234520245 https://www.belvedere-valdesully.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0234520245 »}, {« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}] Ancien site industriel de fabrication des vélos et motos de la mythique marque Helyett sur les bords de Loire.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

