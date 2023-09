Hérisson fait son cinéma Espace Hélène et Jacques Gaulme Hérisson, 7 octobre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Festival « Terr’HistoireS 2023, organisé par Cheminements littéraires en Bourbonnais, en collaboration avec le Hérisson Social Club à Hérisson, le Samedi 7 Octobre 2023: Hérisson fait son cinéma!

Olivier Perrier invite ses ami-es cinéastes..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Espace Hélène et Jacques Gaulme Quais de l’Aumance

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Festival « Terr’HistoireS 2023, organized by Cheminements littéraires en Bourbonnais, in collaboration with the Hérisson Social Club in Hérisson, on Saturday, October 7, 2023: Hérisson fait son cinéma!

Olivier Perrier invites his film friends.

Festival « Terr’HistoireS 2023, organizado por Cheminements littéraires en Bourbonnais, en colaboración con el Club Social Hérisson de Hérisson, el sábado 7 de octubre de 2023: ¡Hérisson fait son cinéma!

Olivier Perrier invita a sus amigos del cine.

Festival « Terr’HistoireS 2023 », organisiert von Cheminements littéraires en Bourbonnais, in Zusammenarbeit mit dem Hérisson Social Club in Hérisson, am Samstag, den 7. Oktober 2023: Hérisson fait son cinéma!

Olivier Perrier lädt seine Filmfreunde ein.

