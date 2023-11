Loto du Lycée à Saint-Estèphe Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe, 1 décembre 2023, Saint-Estèphe.

Saint-Estèphe,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

L’APEL St Jean de Pauillac organise le loto du lycée, pour financer un voyage scolaire.

Venez nombreux tenter votre chance de gagner les lots mis en jeu.

Ouverture des portes à 18h30.

Buvette et restauration sur place..

2023-12-16

Espace Guy Guyonnaud

Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you :

APEL St Jean de Pauillac is organizing a high school bingo to raise funds for a school trip.

Come and try your luck at winning the prizes on offer.

Doors open at 6.30pm.

Refreshments and catering on site.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

La APEL St Jean de Pauillac organiza un bingo escolar para recaudar fondos para un viaje escolar.

Venga y pruebe suerte con los premios que se ofrecen.

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Refrescos y catering in situ.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Die APEL St Jean de Pauillac organisiert das Lotto des Gymnasiums, um eine Klassenfahrt zu finanzieren.

Kommen Sie zahlreich und versuchen Sie Ihr Glück, um die ausgelobten Preise zu gewinnen.

Die Türen werden um 18:30 Uhr geöffnet.

Getränke und Speisen vor Ort.

