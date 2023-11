[Théâtre] La Belle et la Bête Espace Guy de Maupassant Offranville, 1 décembre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Retrouvez les jeunes acteurs de l’association « Le Théâtre du Colombier » qui interprèteront le célèbre conte La Belle et la Bêtes. Une romance ensorcelante se déploie lorsque la Belle courageuse rencontre la Bête maudite, explorant l’amour au-delà des apparences dans un conte captivant..

2023-12-01 21:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Espace Guy de Maupassant

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



Join the young actors from the « Le Théâtre du Colombier » association as they interpret the famous tale of Beauty and the Beast. A spellbinding romance unfolds when the courageous Belle meets the cursed Beast, exploring love beyond appearances in a captivating tale.

Únase a los jóvenes actores de la asociación « Le Théâtre du Colombier » en la representación del famoso cuento de La Bella y la Bestia. Cuando la valiente Bella conoce a la Bestia maldita, se desencadena un romance fascinante que explora el amor más allá de las apariencias en un cuento cautivador.

Treffen Sie die jungen Schauspieler des Vereins « Le Théâtre du Colombier », die das berühmte Märchen « La Belle et la Bêtes » aufführen werden. Eine betörende Romanze entfaltet sich, als die mutige Schöne auf das verfluchte Biest trifft und in einem fesselnden Märchen die Liebe jenseits des Scheins erkundet.

Mise à jour le 2023-11-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche