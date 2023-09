Semaine du développement durable, Bois-Guillaume s’engage ! Espace Guillaume le Conquérant, Bois-Guillaume, 30 septembre 2023, Bois-Guillaume.

Semaine du développement durable, Bois-Guillaume s’engage ! Samedi 30 septembre, 09h30 Espace Guillaume le Conquérant, Gratuit, sur réservation.

L’événement 2023 sera axé sur le thème « La maison durable » ou comment piocher des idées pour que notre maison soit plus durable (énergie, eau et déchets).

Mon P’tit Atelier de la COP 21 y participera avec :

• Un atelier « Mode de vie Zéro Déchet » et un atelier « Faire soi-même ses produits ménagers » animés par l’association Zéro Déchet Rouen

• Des animations ludiques « L’eau potable et ses enjeux » menées par la Métropole Rouen Normandie

L’exposition de la Métropole Rouen Normandie « Les écogestes » sera présentée au public en accès libre tous les matins de 9h30 à 12h30 à l’Espace Guillaume le Conquérant, du 27 septembre au 4 octobre.

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable

Espace Guillaume le Conquérant, bois-Guillaume Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « aliona-goncalves@ville-bois-guillaume.fr »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00