Conférence participative et interactive « de la Terre à l'assiette »
Vendredi 30 septembre, 19h30
Espace Guillaume le Conquérant,

Mon P’tit Atelier de la Cop21 et la Ville de Bois-Guillaume vous proposent une conférence participative et interactive De la terre à l’assiette ». Espace Guillaume le Conquérant, bois-Guillaume Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie Mon P’tit Atelier de la Cop21 et la Ville de Bois-Guillaume vous proposent une conférence participative et interactive autour de « l’alimentation et les enjeux climatiques : De la terre à l’assiette » animée par Stéphanie Gomis.

