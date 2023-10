Soirée couscous animée Espace Gringore Thury-Harcourt-le-Hom, 11 novembre 2023, Thury-Harcourt-le-Hom.

Thury-Harcourt-le-Hom,Calvados

Le Club de foot ESTH vous propose une soirée dansante animée par un DJ. Apéritif, couscous, formage/salade, café gourmand..

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Espace Gringore

Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie



The ESTH Football Club invites you to a dance party with DJ entertainment. Aperitif, couscous, cheese/salad, gourmet coffee.

El ESTH Football Club organiza una fiesta de baile con DJ. Aperitivo, cuscús, queso/ensalada, café gourmet.

Der Fußballclub ESTH bietet Ihnen einen Tanzabend, der von einem DJ moderiert wird. Aperitif, Couscous, Formage/Salat, Feinschmeckerkaffee.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité