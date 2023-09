BRASSE MUSIQUE FESTIVAL 2023 Espace Gribeauval, rue des Cheminots Thierville-sur-Meuse, 30 septembre 2023, Thierville-sur-Meuse.

Thierville-sur-Meuse,Meuse

Le Brasse Musique Festival revient

– 5 Groupes pour 6 concerts

– Le meilleur des bières artisanales lorraines

– Restauration par les bénévoles

– Luthier et essais d’instruments

– Jeux et animations

// PROGRAMMATION //

– 14h : Ouverture des portes

– 15h : Who Parked The Car

– 17h : Makoloko

– 19h et 21h30 : Dats It BB

– 20h : La Tournée du Bocal

– 22h :Ozzy And The Roasted Coast

LE OFF: Au « Terrier » Place Chevert – Verdun

Vendredi 29/09 à 20h – Saxitude

// SUR LE SITE DU FESTIVAL //

– Exposant instruments de musique et Luthier

– Animations et Jeux anciens

– Un espace restauration par les bénévoles

– 2 scène couvertes pour les concerts

–> Le chapiteau

–> L’espace guinguette

– Parking Gratuit

– Paiement possible par Carte Bleue

– Une équipe de 45 bénévoles à votre service. Tout public

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 23:55:00. 2 EUR.

Espace Gribeauval, rue des Cheminots Rue des cheminots

Thierville-sur-Meuse 55840 Meuse Grand Est



The Brasse Musique Festival returns

– 5 bands for 6 concerts

– The best of Lorraine’s craft beers

– Volunteer catering

– Luthier and instrument testing

– Games and entertainment

// PROGRAM //

– 2pm: Doors open

– 3pm: Who Parked The Car

– 5pm: Makoloko

– 7pm and 9:30pm: Dats It BB

– 8pm: La Tournée du Bocal

– 22h :Ozzy And The Roasted Coast

LE OFF: Au « Terrier » Place Chevert – Verdun

Friday 29/09 at 8pm – Saxitude

// ON THE FESTIVAL WEBSITE //

– Musical instruments and luthier

– Entertainment and vintage games

– Volunteer catering area

– 2 covered stages for concerts

–> The big top

–> The guinguette area

– Free parking

– Payment possible by credit card

– A team of 45 volunteers at your service

Vuelve el Festival Brasse Musique

– 5 grupos para 6 conciertos

– Las mejores cervezas artesanales de Lorena

– Catering a cargo de voluntarios

– Luthier y prueba de instrumentos

– Juegos y animaciones

// PROGRAMA //

– 14h: Apertura de puertas

– 15.00 h: ¿Quién ha aparcado el coche?

– 17.00 h: Makoloko

– 19.00 y 21.30 h: Dats It BB

– 20.00 h: La Tournée du Bocal

– 22.00 h: Ozzy And The Roasted Coast

LE OFF: Au « Terrier » Place Chevert – Verdun

Viernes 29/09 a las 20h – Saxitude

// EN LA WEB DEL FESTIVAL //

– Expositores de instrumentos musicales y luthiers

– Animación y juegos de época

– Zona de restauración a cargo de voluntarios

– 2 escenarios cubiertos para conciertos

–> La carpa

–> La zona guinguette

– Aparcamiento gratuito

– Pago posible con tarjeta de crédito

– Un equipo de 45 voluntarios a su servicio

Das Brasse Musique Festival kehrt zurück

– 5 Bands für 6 Konzerte

– Das Beste der handwerklich gebrauten Biere aus Lothringen

– Verpflegung durch freiwillige Helfer

– Geigenbauer und Ausprobieren von Instrumenten

– Spiele und Animationen

// PROGRAMMGESTALTUNG //

– 14h: Öffnung der Türen

– 15h: Who Parked The Car

– 17 Uhr: Makoloko

– 19h und 21h30: Dats It BB

– 20 Uhr: Die Tour des Einmachglases

– 22h :Ozzy And The Roasted Coast

LE OFF: Im « Terrier » Place Chevert – Verdun

Freitag, 29.09. um 20 Uhr – Saxitude

// AUF DER WEBSITE DES FESTIVALS //

– Aussteller von Musikinstrumenten und Geigenbauer

– Animationen und alte Spiele

– Ein Bereich mit Speisen und Getränken von freiwilligen Helfern

– 2 überdachte Bühnen für die Konzerte

–> Das Festzelt

–> Der Bereich Guinguette

– Kostenlose Parkplätze

– Zahlung per Kreditkarte möglich

– Ein Team von 45 Freiwilligen zu Ihren Diensten

Mise à jour le 2023-09-19 par OT GRAND VERDUN