« Raconte-moi une histoire » : Récits et mythes au sommet du Puy de Dôme Espace Grand Site, sommet du puy de Dôme, 13 mai 2023, Orcines. « Raconte-moi une histoire » : Récits et mythes au sommet du Puy de Dôme Samedi 13 mai, 20h00, 21h00 Espace Grand Site, sommet du puy de Dôme Entrée sur inscription – 30 places Une conteuse partagera avec vous des récits mythologiques sur la fondation de Rome !

Ils sont tellement venus taquiner les Arvernes, ces Romains, qu’on est en droit de s’intéresser à leur Histoire ! Qui dit Romains dit Rome, la grande cité antique. Nous allons donc remonter aux origines et voir comment celle-ci est née. Attention, il va se passer plein de choses en peu de temps.

Ouvrez grand vos oreilles ! Nous voici partis à Troie, parce que figurez-vous que c'est là que tout a commencé…

Les participants ont la possibilité de prendre le train jusqu'à 19 h pour l'animation et un train redescendra spécialement à 22 h 20 > Le billet de train reste à la charge des participants (aller-retour ou trajet simple) : www.panoramiquedesdomes.fr ou en billetterie avant 19 h

