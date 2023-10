Visites humoristiques « Le culte de Mercure » Espace Grand Site de France Orcines, 20 août 2023, Orcines.

Orcines,Puy-de-Dôme

Matudinius Victorinus Junior proposera à certains disciples dedevenir immortels grâce aux pouvoirs du Dieu Mercure. C’est gratuit, drôle et tout public..

2023-08-20 fin : 2023-08-20 . .

Espace Grand Site de France Sommet du puy de Dôme

Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Matudinius Victorinus Junior will propose that certain disciples become immortal thanks to the powers of the God Mercury. It’s free, fun and open to all.

Matudinius Victorinus Junior ofrecerá a algunos de sus discípulos la oportunidad de convertirse en inmortales gracias a los poderes del dios Mercurio. Es gratis, divertido y abierto a todos.

Matudinius Victorinus Junior wird einigen Anhängern vorschlagen, durch die Kräfte des Gottes Merkur unsterblich zu werden. Die Veranstaltung ist kostenlos, lustig und für jedes Publikum geeignet.

