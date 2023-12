Conte sonore illustré : « L’Ours et la Louve » Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, 16 mai 2024, Carhaix-Plouguer.

Carhaix-Plouguer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 10:45:00

fin : 2024-05-16

.

CONTE SONORE ILLUSTRÉ

CIE FURIOSA

A partir de 3 ans. Séances scolaires. Durée : 40 min.

De part et d’autre d’une table basse sonorisée, Fabienne Muet et Christophe Seval chantent et bruitent une histoire où le monde sauvage est mis à l’honneur et où l’onirique nous invite à réfléchir sur notre capacité à accueillir l’altérité ; une histoire d’amour, de parents, d’intégration et d’espérance…

Grâce à une multitude d’objets sonores et de petits instruments, les deux musiciens font vivre Jouko, né de l’union atypique d’un ours et d’une louve. Dans une forêt mystérieuse où les feuilles craquent, les chouettes hululent et les arbres bruissent, les artistes nous livrent au creux de l’oreille les tribulations d’un petit être pas comme les autres. Au gré de leurs chansons, ils nous guident dans un monde imaginaire qui éveille les sens et nous convient l’air de rien à faire face à nos peurs, abordant avec subtilité le thème de la différence et de la quête d’identité. En arrière-plan, les illustrations animées en noir et blanc d’Anne-Lise Boutin achèvent de nous immerger dans ce conte initiatique hypnotisant.

.

Espace Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée