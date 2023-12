Voyage musical : « De Kaboul à Bamako » Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère Voyage musical : « De Kaboul à Bamako » Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, 14 avril 2024, Carhaix-Plouguer. Carhaix-Plouguer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 . C’est une alchimie fascinante que ce périple musical composé, façonné, infusé pour suivre une route imaginaire sillonnant le patrimoine culturel d’une dizaine de pays, depuis l’Afghanistan jusqu’au Mali. Le collectif de Kaboul à Bamako promet une grosse bouffée d’oxygène. Leur création transculturelle est conçue comme un dialogue culturel et musical entre leurs différentes esthétiques. Avec le projet Sowal (question en persan) Diabi (réponse en bambara), les artistes incarnent la magnificence de l’apport culturel des réfugié.e.s, bien loin des barrières politiques et des crispations identitaires. .

Espace Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée Détails Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Code postal 29270 Lieu Espace Glenmor Adresse Espace Glenmor Rue Jean Monnet Ville Carhaix-Plouguer Departement Finistère Lieu Ville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Latitude 48.2735213 Longitude -3.5614849 latitude longitude 48.2735213;-3.5614849

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/