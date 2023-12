Chansons : « La Fontaine Unplugged » Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère Chansons : « La Fontaine Unplugged » Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, 22 mars 2024, Carhaix-Plouguer. Carhaix-Plouguer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 14:00:00

fin : 2024-03-22 . CIE D.N.B.

Séances scolaires : A partir de 8 ans. Durée : 50 min. En y infusant ses sensibilités, ses goûts et ses questionnements actuels, ce trio de choc a écrit des chansons inspirées de La Fontaine comme des variations décapantes, originales mais toujours fidèles à l’esprit des Fables.

Le héron veut porter du IKKS, le lièvre séduit la tortue, le célèbre corbeau devenu adolescent est amadoué par les algorithmes du renard rusé, Perrette rêve de devenir une star de la chanson…

*unplugged = débranché, décalé Chant, toy piano, percussions, cloches : Marlène Bouniort

Chant, accordéon, toy piano, cloches : Sophie Kestelnik

Chant, guitare, tuba, cloches : Laurent Madiot .

Espace Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée Détails Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Code postal 29270 Lieu Espace Glenmor Adresse Espace Glenmor Rue Jean Monnet Ville Carhaix-Plouguer Departement Finistère Lieu Ville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Latitude 48.2735213 Longitude -3.5614849 latitude longitude 48.2735213;-3.5614849

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/