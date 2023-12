8è édition du Salon des pêches à la mouche Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, 17 février 2024, Carhaix-Plouguer.

Carhaix-Plouguer Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:00:00

fin : 2024-02-18 18:30:00

Les fédérations de pêche bretonnes et l’Association régionale vous attendront sur le stand régional Bretagne terre de pêche.

Ça sera l’occasion d’échanger, de vous distribuer les dernières actualités et de répondre à vos questions.

De nombreux exposants, artisans, monteurs de mouches, associations et plus encore seront présents.

Des membres de l’équipe de France championne du monde de pêche à la mouche 2023 nous feront même l’honneur d’être là pour ce salon !

Restauration sur place : plats chauds, sandwiches et bar.

Entrée 6€, 16-18 ans : 2€ ; gratuit pour les femmes et enfants de moins de 16 ans

Espace Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



