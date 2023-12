Rencontres Bretagne en Scène(s) 2024 Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30

fin : 2024-02-01 . PANORAMA DE LA CRÉATION ARTISTIQUE EN BRETAGNE MARDI 30 , MERCREDI 31 JANVIER, ET JEUDI 1er FÉVRIER

ESPACE GLENMOR Les Rencontres Artistiques et Professionnelles Bretagne en scène(s) ont pour objectif de présenter un panorama – partiel mais révélateur – de l’extrême dynamisme de la création bretonne dans le domaine du spectacle vivant. Elles sont l’illustration de l’accompagnement quotidien de salles de spectacles membres du réseau Bretagne en Scène(s). Retrouvez la programmation de ce rendez-vous sur le site : www.bretagneenscenes.com Réservation fortement conseillée !

GRATUIT Organisation: Co-réalisation Espace Glenmor, Fédération Bretagne En Scène(s). .

Espace Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

