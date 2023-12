Aulne Photo Club : Ombre et Lumière Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, 13 décembre 2023, Carhaix-Plouguer.

Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2023-12-13 14:00:00

fin : 2024-01-25 17:30:00

Depuis plus de 10 ans, l’Aulne Photo-Club réunit des photographes de tous niveaux et tous horizons pour partager, découvrir, apprendre et progresser ensemble.

Du grec ancien phôtós (« lumière ») et gráphô (« écrire »), photographie signifie littéralement : « écrire avec la lumière ». Cette année, Aulne Photo Club a proposé à ses membres de jouer avec la lumière et les ombres qu’elle peut générer : « Ombre et Lumière ».

Le traitement du sujet est laissé libre. Vous constaterez au travers d’une trentaine de panneaux la diversité d’interprétation que peuvent avoir nos photographes, tant dans le choix des sujets que des techniques de prise de vue ou du « post traitement ». Au visiteur d’apprécier ces Ombres et ces Lumières que nous avons voulu partager avec le plus grand nombre. Qui sait ? Peut-être aurons-nous su vous donner l’envie de nous rejoindre.

Ouvert du lundi au samedi et les soirs de spectacle.

Espace Glenmor Rue Jean Monnet

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne



