Oriane Lacaille Trio – Kaolila Espace Glenmor, Carhaix-Plouguer (29), 18 mars 2023, .

// PAROLES DE FEMMES //

ORIANE LACAILLE TRIO

Dans l’univers d’Oriane Lacaille, il y a des inspirations africaines, indiennes, malgaches et européennes. Issue d’une lignée de musiciens par son père René Lacaille, Oriane Lacaille grandit auprès d’artistes tels que Fantazio, Loic Lantoine, André Minvielle, Romane, Brigitte Fontaine… Avec ce nouveau trio soutenu par Piers Faccini, elle s’émancipe encore et nous laisse entendre sa voix. Et quelle voix ! Chaleureuse, tantôt douce et sucrée, tantôt cristalline ou épicée… Un vent de fraîcheur où brille son grain de soleil.

Oriane LACAILLE : chant, ukulélé, percussions Héloïse DIVILLY : batterie, kayamb, choeurs Yann-Lou BERTRAND : contrebasse, trompette, choeurs

KAOLILA

Kaolila porte des airs tantôt emprunts d’embruns et de whisky, tantôt de chants de cigales, de flaques et de lacs gelés. Des textes écrits en breton par l’écrivain Gérard Guen sur des musiques originales composées et arrangées par le groupe. Un véritable hymne à la Femme, celle qui a marqué l’Histoire, mais aussi celle que l’on n’entend jamais. Kaolila, un groupe de cinq femmes, rugueuses et fougueuses, qui vous invitent à venir siroter leur univers distillé.

Marion GUEN : chant, percussions Arzela ABIVEN : chant, percussions Faustine AUDEBERT : chant, percussions, basse Nicola HAYES : violon Hélène BRUNET : guitare, pédale Stompbox

En co-réalisation avec L’Espace Glenmor

source : événement Oriane Lacaille Trio – Kaolila publié sur AgendaTrad

Espace Glenmor, Carhaix-Plouguer (29)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00 – 2023-03-19T00:30:00+01:00

